Remira market a parma il 14 marzo alla Galleria

Remira Market a Parma ha deciso di tornare il 14 marzo alla Galleria, attirando numerosi visitatori. La causa di questa scelta è il successo delle edizioni precedenti, che hanno coinvolto appassionati e commercianti locali. Durante l’evento, i partecipanti potranno scoprire prodotti artigianali e oggetti vintage, vivendo un’esperienza unica. La giornata promette di essere ricca di incontri e sorprese, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra comunità e creativi.

PARMA CHIAMA, REMIRA RISPONDE!?Il 14 marzo torniamo tra gli spazi de La Galleria per una nuova edizione tutta da vivere.La Galleria non è solo una location, ma la nuova casa di Remira Parma che unisce creatività, persone ed esperienze da vivere. In questa cornice dinamica, Remira Market darà vita a un nuovo imperdibile appuntamento per gli amanti del vintage e dell'handmade: più di 50 creativi vi aspettano con le loro proposte originali e consapevoli.Ci vediamo in via Emilia Est 7B: l'occasione perfetta per scovare tesori unici e godersi un'atmosfera speciale.Orari: 10.30 – 20.00Ingresso: Gratuito