Remira vintage market il 14 febbraio al centro commerciale La Galleria

Da parmatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 febbraio, al centro commerciale La Galleria di Parma, torna il Remira Vintage Market. L’evento si svolge in un centro commerciale che combina negozi, punti ristoro e tante attività. La giornata promette di essere ricca di occasioni per chi cerca pezzi unici e atmosfere d’altri tempi.

Un’esperienza tra stile, sostenibilità e comunitàRemira Market è molto più di un mercatino: è un luogo d’incontro e scoperta, dove ogni oggetto racconta una storia e ogni scelta diventa un gesto di consapevolezza.Tra abiti vintage, pezzi unici di artigianato contemporaneo e design indipendente, l’evento invita a vivere la moda in modo più lento e sostenibile, celebrando il valore del riuso e la creatività delle persone che lo rendono possibile.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Il Remira Market Roma inaugura il 2026 con il suo primo appuntamento dell'anno, tornando negli spazi del Mediterraneo al MAXXI nel quartiere Flaminio.

