Remira vintage market il 14 febbraio al centro commerciale La Galleria

Sabato 14 febbraio, al centro commerciale La Galleria di Parma, torna il Remira Vintage Market. L’evento si svolge in un centro commerciale che combina negozi, punti ristoro e tante attività. La giornata promette di essere ricca di occasioni per chi cerca pezzi unici e atmosfere d’altri tempi.

Un'esperienza tra stile, sostenibilità e comunitàRemira Market è molto più di un mercatino: è un luogo d'incontro e scoperta, dove ogni oggetto racconta una storia e ogni scelta diventa un gesto di consapevolezza.Tra abiti vintage, pezzi unici di artigianato contemporaneo e design indipendente, l'evento invita a vivere la moda in modo più lento e sostenibile, celebrando il valore del riuso e la creatività delle persone che lo rendono possibile.

Il Remira Market Roma inaugura il 2026 con il suo primo appuntamento dell’anno, tornando negli spazi del Mediterraneo al MAXXI nel quartiere Flaminio.

