Religioni unite contro la povertà incontro alla cripta del Duomo

Le religioni si sono unite per combattere la povertà durante l'incontro alla cripta del Duomo, spinta dalla crescente richiesta di aiuto tra le persone più svantaggiate. Centinaia di fedeli hanno partecipato portando cibo e offerte, dimostrando che l’impegno comune può fare la differenza. La volontà di collaborare ha preso forma in gesti concreti, portando alla luce un bisogno che spesso resta nascosto. La giornata si è conclusa con un senso di solidarietà condivisa.

Esistono momenti in cui la povertà smette di essere invisibile. È accaduto durante l’ultima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, quando migliaia di mani si sono intrecciate in una rete silenziosa, dimostrando che il bisogno dell’altro può diventare il motore di un cambiamento reale. È proprio dalla volontà di non disperdere quell’impatto profondo e di trasformarlo in un bene collettivo da restituire a tutto il territorio, che nasce l’evento “Uniti per i poveri”, in programma oggi alle 18 nella Cripta del Duomo di Messina. Una storia semplice ma densa di valore: cattolici, evangelici e musulmani insieme, perché solo uniti è possibile donare speranza e contrastare le nuove povertà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Tregua olimpica, dialogo e pace: dieci religioni unite intorno al braciere di Milano. “I Giochi sono simbolo di fratellanza”Un gruppo di rappresentanti di dieci religioni diverse si è radunato sotto l’Arco della Pace a Milano per una cerimonia simbolica.

Alleanza contro Povertà: nel 2024 in Italia povertà assoluta al 10,9%Nel 2024, in Italia, circa una famiglia su dieci vive in povertà assoluta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Tregua olimpica: 10 religioni unite per la pace al braciere; Tre religioni unite dalla voglia di pace per la prima uscita pubblica del cantiere di dialogo e fraternità; Ramadan, l’augurio del Vescovo Claudio: Consegniamo ai giovani il meglio di noi; Un incontro sulle donne e le religioni abramitiche per gli studenti del liceo Arimondi di Savigliano.

Milano-Cortina 2026, le religioni unite per la pace presentato l’evento ‘Nella Tregua Olimpica’È stato presentato oggi, lunedì 9 Febbraio, a Palazzo Lombardia l’evento 'Nella Tregua Olimpica', in programma ... resegoneonline.it

Dieci confessioni religiose unite all’Arco della Pace per offrire un messaggio condiviso di pace, dialogo e convivenza. È questo il significato dell’evento “Nella tregua Olimpica” celebrato ieri sera sotto il braciere Olimpico su iniziativa di Regione Lombardia e d - facebook.com facebook