Regno Unito accuse a Starmer sul Venezuela | Nessuna condanna al gesto di Trump

Nel Regno Unito, si intensificano le critiche nei confronti del primo ministro Keir Starmer, accusato di non aver condannato il gesto di Donald Trump riguardo il Venezuela. Le polemiche emergono nel contesto della ripresa delle attività parlamentari dopo le festività natalizie e di fine anno, suscitando attenzione sulla posizione del leader laburista su questioni internazionali.

Montano le accuse nel Regno Unito contro il primo ministro laburista Keir Starmer, nel giorno della ripresa delle attività parlamentari dopo la pausa di Natale e Capodanno. Al centro delle critiche, il presunto «doppio standard» imputato al premier per la mancata condanna del blitz militare statunitense in Venezuela. Le pressioni da opposizioni e Labour A cavalcare le polemiche sono sia i Verdi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

