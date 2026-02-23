Regione ok a 100 milioni per l’ottava torre dell’ospedale Papa Giovanni

Da ecodibergamo.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha approvato un investimento di 100 milioni di euro per costruire l’ottava torre dell’ospedale Papa Giovanni, motivato dal bisogno di aumentare le strutture e migliorare i servizi. La decisione arriva dopo mesi di attese e discussioni tra amministratori e operatori sanitari, che hanno evidenziato la necessità di nuovi spazi. L’ampliamento prevede 15.600 metri quadrati aggiuntivi e una riorganizzazione interna degli ambienti. La realizzazione si inserisce in un piano più ampio di potenziamento della struttura.

regione ok a 100 milioni per l8217ottava torre dell8217ospedale papa giovanni
© Ecodibergamo.it - Regione, ok a 100 milioni per l’ottava torre dell’ospedale Papa Giovanni

REGIONE LOMBARDIA. Nuovi spazi e servizi potenziati per l’ospedale di Bergamo: 15.600 mq in più e riorganizzazione interna. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato nella giornata di lunedì 23 febbraio la delibera che promuove il VI Atto integrativo all’Accordo di programma per la realizzazione e lo sviluppo del Nuovo Ospedale di Bergamo in località Trucca, finalizzato alla costruzione dell’ottava torre del presidio ospedaliero. L’intervento riguarda l’ampliamento dell’Asst Papa Giovanni XXIII – Ospedale Papa Giovanni XXIII – e prevede un investimento complessivo di 100 milioni di euro, di cui 47,5 milioni finanziati con risorse statali ex art. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Ampliamento del Papa Giovanni . Cento milioni per l’ottava torreLa decisione di assegnare cento milioni per l’ampliamento dell’ospedale Papa Giovanni XXIII deriva dalla necessità di migliorare i servizi sanitari nella zona.

Leggi anche: Bergamo, via libera all’ottava torre: all’ospedale 52,5 milioni dalla Regione

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Regione, ok a 100 milioni per l’ottava torre dell’ospedale Papa Giovanni; home - regione.fvg.it; Papa Giovanni XXIII, ok ai 100 milioni per l'ottava torre dalla Giunta regionale; Regione Puglia, c’è l’ok unanime a cancellare la restituzione della liquidità allo Stato.

regione ok a 100Regione, ok a 100 milioni per l’ottava torre dell’ospedale Papa GiovanniREGIONE LOMBARDIA. Nuovi spazi e servizi potenziati per l’ospedale di Bergamo: 15.600 mq in più e riorganizzazione interna. ecodibergamo.it

Dalla Regione ok a 3 anni di bilanci consuntivi di 4 aziendeSi tratta dell’Ao Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dell’Ao Cardarelli, della Asl di Salerno e dell’Aou San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona. I bilancio consuntivi non venivano approvati dal ... quotidianosanita.it