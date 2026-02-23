Regione ok a 100 milioni per l’ottava torre dell’ospedale Papa Giovanni

La Regione ha approvato un investimento di 100 milioni di euro per costruire l’ottava torre dell’ospedale Papa Giovanni, motivato dal bisogno di aumentare le strutture e migliorare i servizi. La decisione arriva dopo mesi di attese e discussioni tra amministratori e operatori sanitari, che hanno evidenziato la necessità di nuovi spazi. L’ampliamento prevede 15.600 metri quadrati aggiuntivi e una riorganizzazione interna degli ambienti. La realizzazione si inserisce in un piano più ampio di potenziamento della struttura.

REGIONE LOMBARDIA. Nuovi spazi e servizi potenziati per l'ospedale di Bergamo: 15.600 mq in più e riorganizzazione interna. La Giunta di Regione Lombardia ha approvato nella giornata di lunedì 23 febbraio la delibera che promuove il VI Atto integrativo all'Accordo di programma per la realizzazione e lo sviluppo del Nuovo Ospedale di Bergamo in località Trucca, finalizzato alla costruzione dell'ottava torre del presidio ospedaliero. L'intervento riguarda l'ampliamento dell'Asst Papa Giovanni XXIII – Ospedale Papa Giovanni XXIII – e prevede un investimento complessivo di 100 milioni di euro, di cui 47,5 milioni finanziati con risorse statali ex art. Ampliamento del Papa Giovanni . Cento milioni per l'ottava torreLa decisione di assegnare cento milioni per l'ampliamento dell'ospedale Papa Giovanni XXIII deriva dalla necessità di migliorare i servizi sanitari nella zona.