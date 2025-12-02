Bergamo, 2 dicembre 2025 – Nell’accordo di programma integrativo per tre importanti interventi di edilizia sanitaria approvati dalla giunta regionale figura anche la realizzazione della VIII Torre in ampliamento dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lo stanziamento è di 52,5 milioni di euro (i fondi per il progetto arriveranno poi a 100 milioni con il finanziamento statale). Che le torri dovessero essere otto era addirittura previsto nel progetto originario del 1997. Poi le cose erano andate diversamente anche per questioni di fondi, ma l’ipotesi dell’ampliamento era rimasta. E di fronte a un aumento delle richieste, dei pazienti e delle attività, quegli spazi sono diventati sempre più necessari, fino alla decisione di ritirare fuori il progetto dal cassetto subito dopo il Covid. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, via libera all’ottava torre: all’ospedale 52,5 milioni dalla Regione