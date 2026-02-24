Ampliamento del Papa Giovanni Cento milioni per l’ottava torre

La decisione di assegnare cento milioni per l’ampliamento dell’ospedale Papa Giovanni XXIII deriva dalla necessità di migliorare i servizi sanitari nella zona. La Giunta regionale ha approvato il finanziamento destinato a costruire l’ottava torre, che ospiterà nuove unità di terapia intensiva e reparti specialistici. La realizzazione mira a rispondere alla crescente domanda di assistenza e a potenziare le strutture esistenti. La fase di progettazione inizierà a breve, coinvolgendo diversi professionisti del settore.

© Ilgiorno.it - Ampliamento del Papa Giovanni . Cento milioni per l’ottava torre

Via libera dalla Giunta regionale per i cento milioni per realizzare l’ ottava torre dell’ ospedale Papa Giovanni XXIII. Approvato l’atto integrativo, che ora passerà al Consiglio della Regione per il completamento dell’iter. Cento milioni di euro per proiettare il futuro della sanità bergamasca oltre i confini attuali: l’approvazione del sesto atto integrativo per il Papa Giovanni XXIII segna il via libera definitivo alla realizzazione dell’ottava torre, un’opera che trasforma il concetto di assistenza in una struttura capace di evolversi con le sfide della medicina moderna. L’atto, licenziato ieri dalla Giunta regionale, sarà trasmesso al Consiglio e aggiorna lo storico accordo del 2000, mettendo nero su bianco un investimento massiccio che riorganizza le aree nevralgiche del presidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Ok della Giunta regionale: via libera alla realizzazione dell’ottava torre del Papa Giovanni XXIIILa Giunta regionale ha approvato un finanziamento di cento milioni di euro per l’ottava torre dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, un passo deciso per ampliare e modernizzare la struttura sanitaria. Torre Annunziata: 34 milioni per difesa e ampliamento del portoIl Comune di Torre Annunziata ha annunciato un investimento di 34 milioni di euro destinato alla difesa e all’ampliamento del porto. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Ampliamento del Papa Giovanni . Cento milioni per l’ottava torre; Regione, ok a 100 milioni per l’ottava torre dell’ospedale Papa Giovanni; Ecco il via libera ufficiale all'ottava torre al Papa Giovanni: in arrivo da Regione 100 milioni di euro; Albenga, Albino Luciani e il vescovo Cattarossi: al Museo diocesano la mostra sulle questioni ingaune del futuro Giovanni Paolo I. Regione, ok a 100 milioni per l’ottava torre dell’ospedale Papa GiovanniREGIONE LOMBARDIA. Nuovi spazi e servizi potenziati per l’ospedale di Bergamo: 15.600 mq in più e riorganizzazione interna. ecodibergamo.it Papa Giovanni, via libera della Giunta regionale per i 100 milioni dell'ottava torreCento milioni di euro per proiettare il futuro della sanità bergamasca oltre i confini attuali: l'approvazione del sesto atto integrativo per l'Ospedale Papa Giovanni XXIII segna il via libera definit ... bergamo.corriere.it «Non esiste pace senza giustizia, né giustizia senza perdono. Il mondo ha bisogno di cuori aperti e disposti a riconciliarsi.» Papa Giovanni XXIII - facebook.com facebook