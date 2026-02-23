Regione choc muore vigilante in servizio Sul posto la scientifica il magistrato dispone l' autopsia

Un vigilante in servizio a Palazzo Raffaello è morto improvvisamente nella notte del 23 febbraio 2026, probabilmente a causa di un malore. La scoperta è avvenuta alle prime luci dell’alba, quando i colleghi hanno chiamato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti la polizia scientifica e il magistrato ha ordinato un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato grande scalpore tra i dipendenti della struttura.

ANCONA – Choc a Palazzo Raffaello dove un vigilante in servizio nella notte del 23 febbraio 2026 è stato trovato privo di vita questa mattina attorno alle 7. L’uomo, un 55enne osimano, dipendente della Sicuritalia Spa, è stato rinvenuto da un collega, giunto nella sede della Regione Marche per il cambio turno. Lo stesso ha immediatamente chiamato i soccorsi ai quali tuttavia, nonostante la tempestività dell’intervento, non è rimasto altro da fare che constatare la morte dell’uomo. Sul posto anche la polizia scientifica, mentre il magistrato ha disposto l’autopsia sull’uomo per accertare le cause della morte. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Cade da sette metri, muore 58enne: la Procura dispone l'autopsia e il sequestro dell'areaUn uomo di 58 anni, Vincenzo Itasi, è morto dopo essere caduto da un'altezza di sette metri in un'azienda agricola di Vicofertile. Cortina, vigilante muore durante turno in cantiere olimpico: disposta autopsiaNella notte dell’8 gennaio, un vigilante di 55 anni è deceduto durante il servizio presso un cantiere di Cortina d’Ampezzo, coinvolto nelle operazioni per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Omicidio a Poggiofranco, choc in aula. Il legale di Vassalli: Ha sparato perché provocato da Di Giacomo. INCHIESTA CHOC DI TN24. Cultura, promozione e valorizzazione, la bomba deflagra tra #Palermo, #Taormina e la #Sicilia. La Regione, i Comuni e un privato, tra specchi e pagnotte bipartisan. Il Drago d’Oriente diventa Drago di Trinacria. LEGGI L'ARTICOL - facebook.com facebook