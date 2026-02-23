Reggio Emilia | stop a diesel e liquami per combattere lo smog

Reggio Emilia ha deciso di bloccare il traffico diesel e vietare lo scarico di liquami per ridurre le polveri sottili. La misura nasce dalla presenza di livelli di inquinamento oltre i limiti consentiti e mira a migliorare la qualità dell’aria in città. Le restrizioni resteranno in vigore fino a mercoledì 25 febbraio, coinvolgendo diverse zone del centro e delle periferie. La decisione mira a tutelare la salute dei cittadini e a limitare lo smog persistente.

Reggio Emilia, 23 febbraio 2026 — Da domani e fino a mercoledì 25 febbraio, Reggio Emilia attiva misure restrittive per contrastare l'emergenza smog. Le limitazioni prevedono il divieto di circolazione per i veicoli diesel fino a Euro 5 e per gli altri veicoli fino a Euro 2, dalle 8.30 alle 18.30. Tra le altre disposizioni, anche il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili. La città emiliana si trova al centro di un'ondata di smog persistente, che ha spinto le autorità a intervenire con misure temporanee ma incisive. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti rappresentano un tentativo di ridurre rapidamente i livelli di inquinamento atmosferico, in attesa di un nuovo bollettino meteorologico che potrebbe portare modifiche alle restrizioni.