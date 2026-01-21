Lo smog non si attenua entrano di nuovo in vigore le misure emergenziali | stop ai diesel Euro 5
Da giovedì 22 gennaio entra in vigore nuovamente il provvedimento emergenziale antismog, che prevede il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5. Le restrizioni rimarranno in vigore fino al 23 gennaio, giorno di prossimo controllo. Questa misura mira a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria nelle aree interessate.
Entrano in vigore da giovedì, 22 gennaio, fino al successivo giorno di controllo compreso (previsto per venerdì 23 gennaio) le misure emergenziali antismog. A seguito del bollettino Arpae di mercoledì 21 gennaio (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì, individuati quali giorni di controllo), che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10, nel territorio provinciale, entrano in vigore da domani le misure emergenziali, così come previsto dal Pair (Piano Aria Integrato Regionale) della Regione Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Smog, scattano ancora le misure emergenziali: stop anche ai diesel euro 5A Piacenza tornano le misure emergenziali contro lo smog, con il divieto di circolazione anche per i veicoli diesel Euro 5.
Smog, scattano di nuovo le misure emergenziali: stop per i diesel Euro 5 nei centri urbaniA causa dell’aumento degli livelli di smog, tornano le misure emergenziali nelle aree urbane.
