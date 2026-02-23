Refezione scolastica individuato tecnologo alimentare per la sicurezza dei bambini

Il Comune di Salice Salentino ha scelto un tecnologo alimentare per migliorare la sicurezza dei pasti scolastici, dopo aver riscontrato diverse criticità nelle procedure di controllo. La decisione deriva dalla necessità di garantire alimenti più sicuri e di qualità superiore ai bambini delle scuole locali. La nuova figura si occuperà di verificare le procedure di preparazione e distribuzione dei pasti, contribuendo a rafforzare le misure di tutela alimentare. La sua presenza rappresenta un passo avanti nel settore.

È la scelta operata dal Comune di Salice Salentino che ha affidato a Stefania Matera l’incarico di effettuare attività ispettive e redigere report sia presso il centro cottura che nei plessi scolastici L’attività ispettiva prenderà avvio immediatamente con tre audit complessivi: due presso gli istituti scolastici del territorio comunale e uno presso il centro cottura di Mesagne, dove vengono preparati quotidianamente i pasti destinati agli alunni. Le verifiche saranno finalizzate al controllo del sistema documentale, all’ispezione delle aree di preparazione dei pasti e alla verifica della piena conformità al Regolamento CE n. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Presentato il progetto innovativo della Regione per la refezione scolastica #iomangioascuolaLa Regione Abruzzo presenta #iomangioascuola, un progetto innovativo dedicato alla refezione scolastica.

Domani a Napoli refezione scolastica regolare. Ma i genitori preparano la protestaDomani a Napoli riprende la refezione scolastica nelle Municipalità 2 e 5, dopo i controlli positivi dell’Asl.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Refezione scolastica ancora a ’Fermo Asite’Fra i punti dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale il rinnovo dell’affidamento in house alla società ’Fermo Asite’ dei servizi di refezione scolastica per il triennio 2026-28. Un punto di ... ilrestodelcarlino.it

Topo morto in una pentola nella mensa scolastica: ennesimo caso di scarsa igieneRecentemente un istituto in provincia di Napoli è stato teatro di un inquietante ritrovamento che ha messo in allerta le autorità locali e la comunità scolastica. Episodi del genere, purtroppo, si ver ... tecnicadellascuola.it

Comune al lavoro per il nuovo bando relativo alla refezione scolastica, intanto si lavora in proroga. L’assessore Ara: “Sappiamo comunque che è un mercato vivo e che ci sono tanti gestori attenti alla ristorazione” - facebook.com facebook