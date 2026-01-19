Presentato il progetto innovativo della Regione per la refezione scolastica #iomangioascuola

La Regione Abruzzo presenta #iomangioascuola, un progetto innovativo dedicato alla refezione scolastica. L’iniziativa mira a migliorare la qualità dei pasti nelle scuole attraverso un approccio integrato che mette insieme salute, gusto e ricerca scientifica. L’obiettivo è rendere l’Abruzzo un esempio nazionale di eccellenza nella ristorazione scolastica, promuovendo pratiche sostenibili e attente alle esigenze dei giovani studenti.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, oltre al presidente Marsilio, Niko Romito chef e imprenditore, Lorenzo Sospiri presidente del consiglio regionale d’Abruzzo, Manuela Tursini, assessore al Comune dell’Aquila,, Angelo Caruso presidente della provincia, Mauro Serafini università Teramo Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali, Marco Giorgio Baroni università dell’Aquila Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente, Ester Vitaconna università Chieti-Pescara Medicina e Scienze dell’invecchiamento e genetica molecolare Cast. e Paolo Costanzi direttore generale della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila.🔗 Leggi su Ilpescara.it

