Domani a Napoli refezione scolastica regolare Ma i genitori preparano la protesta

Domani a Napoli riprende la refezione scolastica nelle Municipalità 2 e 5, dopo i controlli positivi dell’Asl. I genitori, però, si preparano già a protestare, nonostante tutto. La scuola riparte regolarmente, ma l’attenzione resta alta.

Riprende la refezione scolastica nelle Municipalità 2 e 5 di Napoli domani 4 febbraio. Terminati i controlli Asl con esito favorevole. Ma alcuni genitori continuano a protestare: "Servita frutta troppo matura".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Napoli Refezione Scolastica

Domani le mense scolastiche di due quartieri di Napoli restano chiuse.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Refezione Scolastica

Argomenti discussi: Scuole Napoli, sospesa la refezione domani al Vomero e in centro per ispezione Asl: pizzette ai bimbi; Euro 2032, 3 milioni per la candidatura di Napoli. Passa il Bilancio, aumentano refezione e Cosap; San Sebastiano al Vesuvio, insetti nei pasti: la mensa scolastica verso la sospensione; Scuole Vomero, il purè della mensa sa di acido: rivolta di genitori e consiglieri sulla refezione.

Domani a Napoli refezione scolastica regolare. Ma i genitori preparano la protestaIn alcuni istituti della Municipalità II Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto, i genitori stanno organizzando una protesta: domani ritireranno i bambini alle 12 dalle scuole, per evitare che ... fanpage.it

Cibo acido, sospesa la refezione a scuolaSospensione temporanea del servizio di refezione scolastica domani, martedì 3 febbraio, in alcune scuole di Napoli. Il provvedimento riguarda gli istituti della V Municipalità Vomero-Arenella e della ... ilfattovesuviano.it

Milton Pereyra ha firmato per il Napoli! Sky: domani l'ufficialità x.com

Napoli-Roma si avvicina! Biglietti in vendita da domani: tutti i prezzi, le fasi e le date per non perdere il big match del Maradona - facebook.com facebook