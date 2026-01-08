Verso il referendum Dialoghi sulla riforma della Magistratura

La sottosezione aretina dell’Associazione Nazionale Magistrati organizza una tavola rotonda per approfondire i temi della riforma costituzionale della magistratura, in vista del prossimo referendum. L’incontro vuole offrire un’occasione di confronto e chiarimento sulle implicazioni della riforma, che riguarda il sistema giudiziario e il ruolo dei magistrati. Un momento di dialogo utile per comprendere meglio le questioni in discussione e le possibili conseguenze delle scelte elettorali.

La sottosezione aretina dell'associazione nazionale magistrati ha organizzato una tavola rotonda per discutere dei temi della riforma costituzionale della magistratura sulla quale il corpo elettorale sarà a breve chiamato a esprimersi. Sarà un'occasione per approfondire diversi punti di vista su.

