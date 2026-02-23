Referendum sondaggio Ixé | il No avanti di sei punti E la fiducia nei magistrati è il quadruplo di quella nei partiti

Il sondaggio Ixé mostra che il No supera il Sì di sei punti, con rispettivamente il 53% contro il 47%. La causa di questa differenza risiede nella crescente sfiducia nei confronti dei partiti tradizionali, che si riflette anche nel forte sostegno ai magistrati, considerati affidabili quattro volte di più. La ricerca indica un chiaro allontanamento dall’approvazione della riforma Nordio da parte dell’opinione pubblica. La consultazione referendaria si avvicina rapidamente.

Il Sì al 47%, il No al 53%. L’ultimo sondaggio di Ixé fotografa il vantaggio più ampio mai registrato finora dei contrari sui favorevoli alla riforma Nordio in vista del referendum del 22 e 23 marzo. A un mese dal “pareggio tecnico” stimato a fine gennaio, l’Osservatorio politico nazionale dell’istituto fondato da Roberto Weber colloca il risultato del No in una forchetta compresa tra il 51,3% e il 54,3%, quello del Sì tra il 45,7% e il 48,7%, con gli indecisi stimati al 40%. Un distacco, dunque, che va da un minimo di 2,5 punti a un massimo di 9,5, per una media di sei. E un capovolgimento di 180 gradi del risultato del sondaggio di novembre 2025, che dava il No al 47% e il Sì al 53%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Referendum, il No raggiunge il Sì nei sondaggi: per Ixé è un “pareggio tecnico”. Il distacco ridotto a soli 0,2 puntiIl recente sondaggio di Ixé rileva un pareggio tecnico tra Sì e No, con una differenza di soli 0,2 punti percentuali.

Referendum, sondaggio clamoroso: ora il "Sì" è avanti di 18 puntiQuesta mattina, un nuovo sondaggio di Noto per Porta a Porta mette in discussione i sondaggi precedenti.

Referendum giustizia, sondaggio choc: sempre meno italiani (destra e sinistra) si fidano delle toghe

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Referendum tra rimonta del NO, paura del SÌ e gazzarre pilotate; Referendum giustizia, sondaggio: affluenza decisiva, due scenari opposti; Referendum giustizia, Prodi: Ci ho pensato e voto no; Referendum per Ghisleri il No recupera dieci punti in un mese | Distacco di 800mila voti si può colmare facilmente.

Referendum giustizia, il no sorpassa ed è in vantaggio: il sondaggio(Adnkronos) - Il No in vantaggio a un mese dal referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Il sondaggio Ixè con le intenzioni di voto oggi 23 febbraio in vista della c ... msn.com

Referendum, primo sorpasso nei sondaggi: per YouTrend il No è al 51% tra chi è sicuro di andare a votareIl Sì al 48,9%, il No al 51,1%. A quaranta giorni dal referendum, al termine di una risalita in corso da settimane, arriva il primo sondaggio che indica un sorpasso dei contrari sui favorevoli alla ri ... ilfattoquotidiano.it

Sondaggio referendum giustizia, la rivelazione di Luca Telese: "So che domani uscirà un sondaggio che dà 4 punti di distacco" - facebook.com facebook

Sondaggio referendum giustizia, la rivelazione di @lucatelese: "So che domani uscirà un sondaggio che dà 4 punti di distacco". #inonda x.com