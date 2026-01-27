Referendum il No raggiunge il Sì nei sondaggi | per Ixé è un pareggio tecnico Il distacco ridotto a soli 0,2 punti

Il recente sondaggio di Ixé rileva un pareggio tecnico tra Sì e No, con una differenza di soli 0,2 punti percentuali. La sfida tra le due posizioni si mantiene molto equilibrata in vista del referendum sulla riforma Nordio, segnando un momento di incertezza nell’opinione pubblica. La situazione rimane fluida e potrebbe cambiare in base agli ultimi sviluppi e alle campagne di comunicazione.

Un distacco di soli 0,2 punti, 49,9% contro 50,1%. Si è ridotta a un “ pareggio tecnico “, secondo l’istituto Ixé, la distanza tra il Sì e il No in vista del referendum sulla riforma Nordio. Da un sondaggio pubblicato nell’ambito della rilevazione settimanale Osservatorio politico, realizzato tra il 20 e il 27 gennaio, risulta che il 50,1% degli intervistati voterebbe per confermare la legge costituzionale del governo, il 49,9% per confermarla. Si tratta del margine inferiore mai registrato dalle rilevazioni effettuate finora, che ultimamente davano il No in crescita ma comunque staccato di almeno sei punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I sondaggi prefigurano un fronte del sì con un vantaggio ridotto a circa sei punti percentuali, con il 40% degli indecisi.

Nel dibattito sul referendum, il fronte del No registra un incremento di tre punti nei sondaggi, mentre la raccolta firme supera le 430 mila adesioni.

Argomenti discussi: Meta oscura il video in cui Barbero spiega perché voterà No al referendum, l'opposizione insorge; La speranza di vincere il referendum, ma verso il voto anticipato Meloni è frenata dalla legge elettorale; La riforma della Giustizia al centro del dibattito: a Verona nascono due comitati opposti sul referendum; Referendum costituzionale 2026: voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero.

