Referendum sondaggio clamoroso | ora il Sì è avanti di 18 punti

Questa mattina, un nuovo sondaggio di Noto per Porta a Porta mette in discussione i sondaggi precedenti. Per la prima volta, il fronte del Sì supera di 18 punti quello del No. I dati mostrano un’ampia maggioranza pronta a votare a favore della riforma, aprendo uno scenario nuovo in vista del referendum. La campagna elettorale si fa più intensa e i sostenitori del Sì si fanno avanti con maggiore convinzione.

Sono numeri più che positivi per il fronte del Sì quelli emersi dall’ultimo sondaggio condotto dall’ istituto Noto per Porta a Porta. In particolare, i favorevoli alla riforma della giustizia sarebbero ben il 59% dei votanti, quasi 20 punti in più rispetto al fronte che vorrebbe bloccare la legge sulla separazione delle carriere dei magistrati. Fra gli intervistati, il 45% è sicuro di recarsi alle urne per esprimere il suo voto, mentre il 6% si dice ancora indeciso. Chi invece è già sicuro di rimanere a casa, disertando il referendum, è il 49% degli italiani. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46067212 Passando ai vari temi trattati dalla Legge Nordio, sull’introduzione di due consigli superiori della magistratura, uno per i pubblici ministeri, l’altro per i magistrati giudicanti, è per il Sì il 53% degli intervistati, contrario il 24%, non sa il 23%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo, come stabilito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

