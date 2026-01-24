Referendum | Boccia ' dire no significa difendere la Costituzione'

Il referendum rappresenta un momento di confronto importante per la nostra democrazia, che si basa sull'equilibrio tra i poteri dello Stato. Come sottolineato da Boccia, un sì o un no non sono solo scelte politiche, ma anche un modo per difendere e preservare i principi fondamentali della Costituzione. È fondamentale valutare con attenzione le implicazioni di ogni decisione, nel rispetto delle regole democratiche e del nostro sistema istituzionale.

Roma, 24 gen (Adnkronos) - "La nostra democrazia nasce da un'idea limpida e coraggiosa: l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Legislativo, esecutivo, giudiziario. Nessuno sopra gli altri. Nessuno senza limiti. È questo il cuore della Costituzione scritta dai Padri costituenti, dopo le macerie morali e materiali del fascismo. Eppure, oggi quell'equilibrio è sotto attacco". Lo ha detto Francesco Boccia all'iniziativa dei socialisti Avanti per l'Italia. "Lo vediamo ogni giorno in Parlamento, svuotato, piegato, umiliato. L'Italia è formalmente una Repubblica parlamentare, ma, nei fatti, il Parlamento viene sistematicamente schiacciato da un governo che non tollera contrappesi, che mostra insofferenza persino verso le decisioni della Corte costituzionale quando non coincidono con la propria volontà politica", ha spiegato il presidente dei senatori del Pd.

