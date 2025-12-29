Atalanta Inter Djimsiti fa mea culpa | Un errore che…

Durante la partita Atalanta-Inter, Djimsiti ha riconosciuto un errore che ha influenzato significativamente l'esito dell'incontro. Il difensore bergamasco ha ammesso la propria responsabilità, evidenziando come quell'episodio abbia avuto un impatto determinante sul risultato finale. Un momento di consapevolezza e responsabilità che sottolinea l'importanza di ogni dettaglio nel calcio professionistico.

Il post-partita di Bergamo è segnato dal rammarico di Berat Djimsiti. Il capitano della Nazionale albanese e pilastro della difesa orobica ha commesso un errore fatale, propiziando il gol che ha deciso la sfida. Un passaggio impreciso verso Kolasinac è diventato un regalo per Pio Esposito, la promettente punta classe 2005 dotata di grande fisicità, che ha servito l'assist per l'implacabile Lautaro Martinez. La rete del capitano argentino ha regalato tre punti d'oro alla squadra di Cristian Chivu — l'ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d'Italia — permettendo ai meneghini di restare in vetta.

