Referendum giustizia il Pd organizza banchetti in tutta la provincia per ribadire il ' No'

Il Pd ha deciso di scendere in piazza per sostenere il ‘No’ al referendum sulla giustizia. Nei prossimi giorni, sabato 7 e domenica 8, i militanti allestiranno banchetti in diversi comuni della provincia per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni della loro posizione. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e ribadire la propria contrarietà alla riforma in discussione.

Il Pd scende in piazza per il ‘No’ al referendum sulla giustizia. E lo farà sabato 7 e domenica 8 con banchetti nei comuni della provincia. La posizione dei Dem è dunque di contrarietà nel merito alla riforma, ritenuta “inadeguata a rispondere ai problemi reali del sistema giudiziario italiano”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il Partito Democratico di Sondrio ha messo in piedi gazebo in diverse località della provincia.

Domani e dopodomani gli italiani andranno alle urne per votare sulla riforma dell’ordinamento giudiziario.

Referendum Giustizia e campagna d'ascolto, mobilitazione Pd anche nelle MarcheMobilitazione nazionale del Pd Democratico, anche nelle Marche banchetti e assemblee il 7 e 8 febbraio: dal Referendum giustizia a questionari sottoposti ai cittadini come campagna d'ascolto. (ANSA) ... ansa.it

Referendum giustizia. Petitti (PD) avverte. La forza del NO cresce ogni giorno’’A Rimini la forza del No cresce ogni giorno di più- secondo la consigliera regionale PD, Emma Petitti. Una mobilitazione che aumenta ogni giorno. chiamamicitta.it

Referendum giustizia, è caos: la Cassazione ammette il quesito dei “15 volenterosi” Gli aggiornamenti - facebook

Ops… la Cassazione accoglie la richiesta popolare del referendum sulla giustizia e cambia il quesito, che conterrà il riferimento agli articoli della Costituzione (ben sette) che vengono modificati dalla riforma. La fretta del governo cattiva consigliera, la forzatura x.com