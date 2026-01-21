Referendum giustizia un clamoroso sondaggio | 2 elettori M5s su 3 orientati verso il Sì

Un recente sondaggio evidenzia che circa due elettori su tre del Movimento 5 Stelle sono orientati a votare

Un sondaggio scuote il Movimento 5 Stelle: la maggioranza degli elettori grillini potrebbe votare Sì al referendum sulla riforma Nordio. E questo nonostante il loro partito sia schierato per il No. A dirlo un sondaggio di gennaio dell’ Istituto Piepoli, secondo cui il 63 per cento dei sostenitori di Giuseppe Conte è a favore della riforma, con solo una leggera flessione rispetto alla rilevazione di dicembre in cui erano il 65 per cento. "Il dato - spiega Il Domani - è significativo". Il motivo? I Cinque Stelle, a differenza dei dem riformisti, sono a parole tutti schierati per il No. Tra questi gli ex magistrati Federico Cafiero de Rhao e Roberto Scarpinato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Referendum giustizia, il clamoroso sondaggio: "Sì" o "No"? Ad oggi...Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo, come stabilito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

