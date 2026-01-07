Il Nobel Parisi voterà no al referendum | Prima di essere uno scienziato sono un cittadino

Da today.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha annunciato il suo voto contrario al referendum sulla riforma della giustizia promossa dal governo Meloni. Prima di essere uno scienziato, Parisi si definisce un cittadino impegnato, evidenziando le sue preoccupazioni rispetto al disegno di legge sulla separazione delle carriere presentato dal ministro Nordio. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sull’importanza di un sistema giudiziario equilibrato e trasparente.

Un no alla riforma sulla giustizia del governo Meloni. Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi si schiera contro il disegno di legge sulla separazione delle carriere messo a punto dal guardasigilli Carlo Nordio. Il testo ha già ricevuto l'ok del Parlamento e per "entrare" nella Costituzione. 🔗 Leggi su Today.it

il nobel parisi voter224 no al referendum prima di essere uno scienziato sono un cittadino

© Today.it - Il Nobel Parisi voterà no al referendum: "Prima di essere uno scienziato sono un cittadino"

Leggi anche: Giorgio Parisi voterà no al referendum sulla giustizia

Leggi anche: Giorgio Parisi, premio Nobel, e il no al referendum

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

nobel parisi voter224 noAnche il Nobel Giorgio Parisi contro la riforma della Giustizia: “Indebolisce la magistratura, no ai politici come casta di intoccabili” - Anche il Nobel Giorgio Parisi contro la riforma della Giustizia: “Indebolisce la magistratura, no ai politici come casta di intoccabili” ... msn.com

nobel parisi voter224 noParisi: “Questa riforma danneggia la giustizia, torno a fare politica” - In gioco è la autonomia di tutti i magistrati e la nostra Carta” ... repubblica.it

nobel parisi voter224 noRiforma giustizia, il Nobel Giorgio Parisi: «Voterò no al referendum» - Intervistato da Repubblica, il premio Nobel Giorgio Parisi ha dichiarato: «Voterò no al referendum sulla giustizia». msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.