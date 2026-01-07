Il Nobel Parisi voterà no al referendum | Prima di essere uno scienziato sono un cittadino
Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha annunciato il suo voto contrario al referendum sulla riforma della giustizia promossa dal governo Meloni. Prima di essere uno scienziato, Parisi si definisce un cittadino impegnato, evidenziando le sue preoccupazioni rispetto al disegno di legge sulla separazione delle carriere presentato dal ministro Nordio. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sull’importanza di un sistema giudiziario equilibrato e trasparente.
Un no alla riforma sulla giustizia del governo Meloni. Il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi si schiera contro il disegno di legge sulla separazione delle carriere messo a punto dal guardasigilli Carlo Nordio. Il testo ha già ricevuto l'ok del Parlamento e per "entrare" nella Costituzione. 🔗 Leggi su Today.it
