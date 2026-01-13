Referendum | Petrelli COMITATO Sì UCPI pronti a spiegare merito riforma e smontare falsità NO

Il Comitato Sì UCPI, rappresentato da Petrelli, si impegna a illustrare i meriti della riforma e a chiarire eventuali falsità associate al referendum. Imprenditori, aziende e associazioni collaborano per promuovere una solidarietà concreta, volta a sostenere le famiglie in difficoltà. Un approccio sobrio e informato per favorire un dibattito costruttivo e consapevole sui temi proposti.

Imprenditori, aziende e associazioni uniti per trasformare la solidarietà in aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.. “Con l’ufficializzazione della data del 22-23 marzo si apre finalmente la campagna referendaria. Da oggi fino al giorno del voto ci sarà il tempo necessario per spiegare nel merito questa riforma e permettere ai cittadini di farsi un’opinione informata e consapevole. La separazione delle carriere non indebolisce la magistratura e non la sottopone alla politica. Serve invece a rendere più chiaro e più equilibrato il funzionamento della giustizia, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Referendum: Petrelli (COMITATO Sì UCPI), pronti a spiegare merito riforma e smontare falsità NO Leggi anche: Referendum sulla giustizia: nasce il Comitato “Sì Riforma”. Zanon presidente, Sallusti portavoce Leggi anche: Referendum Giustizia, nasce “Sì Riforma”. Zanon: “Comitato cdx? Innegabile ci sia orientamento politico” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Referendum Giustizia 2026, ipotesi voto il 22 marzo: protesta comitato firme - Lunedì dovrebbe arrivare nella riunione del Consiglio dei ministri il semaforo verde alla data del 22 e del 23 marzo sulla base della legge che impone all'esecutivo di decidere entro il 17 gennaio. tg24.sky.it

Referendum, scendono in campo i comitati. La firma per la nascita del comitato "Sì Riforma". - Pronte a scendere in campo, due maxi squadre composte da diversi comitati, pronte a sfidarsi alle urne in una competizione ... ilmessaggero.it

Referendum, il ritorno di Rosy Bindi: l'ex ministra in prima linea nel comitato per il No alla separazione delle carriere - Con l’avvicinarsi del referendum sulla giustizia, i Comitati per il No iniziano ad entrare ufficialmente nella fase operativa della loro campagna. ilmessaggero.it

Milano nel Prisma: VALENTINO PETRELLI 1946, il Referendum: l'Italia ha scelto la Repubblica #MilanoPolicroma #GRANMILAN #apasseggiofraantichiborghiestoriciquartieridelgranmilan #MilanoMinima #ACAdeMI #scoprimilano #milanonascosta #lestraded - facebook.com facebook

A Roma abbiamo dato il via alle attività del Comitato @giustizia_si , con una bella e partecipata iniziativa con Alessandro Barbano (direttore del quotidiano L’Altra Voce), Francesco Petrelli (Presidente Unione Camere Penali) e @cpetruccioli (ex parlamentare x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.