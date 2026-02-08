Il governo italiano si trova di nuovo al centro di polemiche dopo le ultime dichiarazioni di Giuseppe Conte. L’ex premier ha accusato Giorgia Meloni di aver incontrato il segretario di Stato americano Vance senza chiedere scuse ufficiali per i soldati italiani coinvolti in operazioni all’estero. Conte ha commentato che Meloni punta molto sull’orgoglio nazionale, ma, secondo lui, manca ancora una risposta chiara sulla vicenda dei militari italiani. La scena tra il governo e l’opinione pubblica resta tesa, con le opposizioni che chiedono trasparenza e chiarimenti.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Meloni insiste molto, a parole e nei post social, sull'orgoglio nazionale, sull'onore della divisa di chi svolge un servizio per tutti noi. Bene. E poi? Nelle scorse ore ha incontrato il vicepresidente Usa J.D. Vance. Era la prima volta che tornava a confrontarsi con i vertici dell'amministrazione statunitense dopo le gravi e pesanti accuse, due settimane fa, del Presidente Trump che hanno svilito il lavoro e il sacrificio dei nostri soldati caduti in Afghanistan". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. "Allora la Premier ruppe un imbarazzato silenzio dichiarandosi indignata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Governo: Conte, 'Meloni vede Vance ma niente scuse per soldati italiani, scena muta'**

Il Partito Democratico attraversa una fase di incertezza e silenzio, da Prodi a Franceschini.

Questa mattina a Milano si sono riuniti diversi leader mondiali e rappresentanti di alto livello.

