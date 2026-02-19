Referendum agevolazioni per gli elettori fuorisede che tornano a Palermo in auto treno nave e aereo per votare

Il ministero dell’Interno ha annunciato agevolazioni sui trasporti per gli elettori fuorisede che vogliono tornare a Palermo per votare il 22 e 23 marzo. La decisione nasce dalla necessità di facilitare i cittadini che devono lasciare le proprie città di residenza per esercitare il diritto di voto. Sono previsti sconti su treni, navi e voli aerei, rendendo più accessibile il viaggio. La misura riguarda chi si sposta in auto, treno, nave o aereo con l’obiettivo di raggiungere il proprio Comune di iscrizione.

In vista del referendum del 22 e 23 marzo prossimi, il ministero dell'Interno ha reso note le agevolazioni tariffarie previste per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale. Lo rende noto la prefettura di Palermo. Le misure riguardano i trasporti ferroviari, marittimi, autostradali e aerei e saranno applicate dalle società che gestiscono i relativi servizi. Per quanto riguarda i treni, le agevolazioni saranno garantite da Trenitalia, Italo e Trenord. I biglietti agevolati potranno essere acquistati per viaggi da effettuare in un arco temporale di venti giorni a ridosso del voto.

