Benfica-Real Madrid Champions League 17-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Ancora almeno un gol per parte al Da Luz?

Il 28 gennaio, durante una partita di Champions League, Benfica e Real Madrid hanno regalato un finale emozionante, grazie a un gol decisivo del portiere Trubin all’ultimo minuto. Questa vittoria ha permesso alle Aquile di qualificarsi in modo sorprendente, lasciando tutti senza parole. Ora, il 17 febbraio alle 21:00, le due squadre si preparano a sfidarsi di nuovo al Da Luz, con l’attenzione puntata sulla possibilità di vedere ancora almeno un gol per parte.