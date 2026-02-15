Benfica-Real Madrid Champions League 17-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Ancora almeno un gol per parte al Da Luz?
Il 28 gennaio, durante una partita di Champions League, Benfica e Real Madrid hanno regalato un finale emozionante, grazie a un gol decisivo del portiere Trubin all’ultimo minuto. Questa vittoria ha permesso alle Aquile di qualificarsi in modo sorprendente, lasciando tutti senza parole. Ora, il 17 febbraio alle 21:00, le due squadre si preparano a sfidarsi di nuovo al Da Luz, con l’attenzione puntata sulla possibilità di vedere ancora almeno un gol per parte.
Era il 28 gennaio quando Benfica e Real Madrid si sfidavano per l’ultima partita del maxi-girone di Champions League e davano vita a una partita che probabilmente sarà ricordata a lungo nella storia della competizione: le Aquile centrarono una qualificazione insperata, grazie a un gol del portiere Trubin sull’ultimo pallone giocabile, scrivendo un romanzo memorabile. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Il 10 dicembre 2025, alle ore 21:00, il Benfica ospiterà il Napoli al “da Luz” nel sesto turno della fase a gironi della UEFA Champions League.
Il 10 dicembre 2025 alle ore 21:00 si affrontano Benfica e Napoli nel sesto turno della fase a gironi della Champions League, al “da Luz”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
