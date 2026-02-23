Real Madrid-Benfica Champions League 25-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Blancos vogliono chiudere la pratica

Il Real Madrid affronta il Benfica dopo il brutto episodio di Vinicius e Prestianni, che ha scosso i tifosi. La partita di ritorno del play-off di Champions League si gioca a soli sei giorni da quella di andata, che ha lasciato molte tensioni tra le due squadre. I Blancos puntano a chiudere la qualificazione, mentre i portoghesi cercano di ribaltare il risultato. La sfida si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Dopo soli 6 giorni, Real Madrid e Benfica si trovano di fronte per giocare la partita di ritorno del play-off di Champions League: la gara di andata è stata fortemente caratterizzata dal brutto episodio che ha coinvolto Vinicius e Prestianni. L’ambiente per la gara di ritorno si preannuncia già abbastanza caldo: José Mourinho non tornerà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Benfica-Real Madrid (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vogliono un posto nelle migliori 8Il match tra Benfica e Real Madrid, valido per la fase a eliminazione diretta della Champions League, si svolgerà mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Benfica-Real Madrid (Champions League, 17-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Le due squadre si ritrovano subitoIl 17 febbraio 2026 alle ore 21:00, Benfica e Real Madrid si ritrovano di nuovo in Champions League, questa volta per una sfida che promette spettacolo.

Benfica-Real Madrid 0-1, gol e highlights: decide una magia di ViniciusUna magia di Vinicius regala al Real l’andata del playoff di Champions. Esultanza esagerata, giallo, poi il presunto insulto razzista di Prestianni (che si copre la bocca con la maglia) e Vinicius c ... sport.sky.it

José Mário dos Santos Mourinho FélixChampions 2025/2026. Cronaca minuto per minuto di Benfica-Real Madrid: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

