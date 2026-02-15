Benfica-Real Madrid Champions League 17-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Le due squadre si ritrovano subito

Il 17 febbraio 2026 alle ore 21:00, Benfica e Real Madrid si ritrovano di nuovo in Champions League, questa volta per una sfida che promette spettacolo. Lo scorso 28 gennaio, le due squadre si erano affrontate in una partita che resterà nella memoria dei tifosi: le Aquile portoghesi avevano ottenuto una qualificazione sorprendente grazie a un gol del portiere Trubin in pieno recupero, regalando un finale emozionante e inatteso.

Era il 28 gennaio quando Benfica e Real Madrid si sfidavano per l'ultima partita del maxi-girone di Champions League e davano vita a una partita che probabilmente sarà ricordata a lungo nella storia della competizione: le Aquile centrarono una qualificazione insperata, grazie a un gol del portiere Trubin sull'ultimo pallone giocabile, scrivendo un romanzo memorabile.