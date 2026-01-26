Il match tra Benfica e Real Madrid, valido per la fase a eliminazione diretta della Champions League, si svolgerà mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21:00. In questa giornata decisiva, le formazioni si sfideranno per ottenere un posto tra le migliori otto squadre europee. Di seguito, analizzeremo le probabili formazioni, le quote e i pronostici, offrendo uno sguardo chiaro sull’importanza di questa partita.

Mercoledì notte gli appassionati di calcio europeo vivranno sicuramente tantissime emozioni e saranno pronti a fare i calcoli, perchè ogni gol può cambiare la situazione: si gioca l’ultima giornata della fase campionato di Champions League e finalmente arriveranno i verdetti. Capiremo quali saranno le 8 squadre che passeranno direttamente agli ottavi e quali invece disputeranno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benfica-Real Madrid (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos vogliono un posto nelle migliori 8

Real Madrid-Monaco (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta al Bernabeu?Analisi e informazioni sulla sfida tra Real Madrid e Monaco, valida per la Champions League in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00.

Real Madrid-Monaco (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Spagnoli favoriti sui monegaschiAnalisi e aggiornamenti su Real Madrid-Monaco, partita valida per la Champions League del 20 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League; Il calendario e gli orari di Champions League; Champions League 2025/26, dove vedere in streaming e in tv tutte le partite; Quale partita della settima giornata di Champions League su TV8 e quale su Cielo: cosa sarà visibile in chiaro il 20 e 21 gennaio.

Champions: Benfica-Inter 3-3 e Real Madrid-Napoli 4-2 FOTOBenfica-Inter 3-3 LA CRONACA e Real Madrid-Napoli 4-2 LA CRONACA per gli incontri valevoli per i gruppi D e C della fase a gironi di Champions League L'Inter si scopre pazza anche nella sua versione B ... ansa.it

Real Madrid, l’infortunio non ferma Asencio: Contro il Benfica non posso mancareNonostante i fastidi perenni e la necessità di fermarsi per cercare di recuperare, il difensore ha disputato tutti i 90' nel match di ieri contro il Villarreal, mettendo nel mirino la sfida di Champio ... msn.com

Eskew te konnen si Benfica bat Real, Real pral jwe baraj. - facebook.com facebook

Ciccio Graziani è scettico sulla #Juve in #UCL: «Nonostante l'ottima prova col Benfica, il divario con big come Real, Bayern e le inglesi resta ampio. In Europa non andrà lontano, serve fortuna nei sorteggi». La solidità basterà a colmare il gap tecnico x.com