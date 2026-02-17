Criptazione rcs in test su apple | ma c’è una complicazione per android

RCS, il sistema di messaggistica, sta affrontando un test di criptazione su iPhone, ma ci sono ostacoli anche per gli utenti Android. Apple ha avviato questa fase di verifica per migliorare la sicurezza delle chat, coinvolgendo un numero limitato di utenti iOS. Tuttavia, le funzionalità di crittografia non sono ancora disponibili anche sui dispositivi Android, complicando la diffusione uniforme di questa tecnologia.

Questo aggiornamento segna una fase di test della cifratura end-to-end per il sistema RCS all’interno dell’app Messages su iPhone. la prima beta di ios 26.4 mostra progressi significativi verso una protezione analoga a quella offerta da iMessage e alle soluzioni Android. l’implementazione è attualmente in valutazione, con limiti che riguardano l’interoperabilità tra piattaforme e le tempistiche di rilascio pubblico. di seguito, una lettura chiara delle dinamiche emerse, con focus sui progressi e sulle restrizioni da considerare. encryption end-to-end rcs in ios 26.4 beta: stato attuale. nella prima beta per sviluppatori di ios 26. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Criptazione rcs in test su apple: ma c’è una complicazione per android RCS criptato su iPhone: Apple avanza con la sicurezza, ma Android resta escluso dalla protezione end-to-end. Apple ha deciso di rafforzare la sicurezza delle comunicazioni su iPhone, ma Android rimane ancora escluso dalla crittografia end-to-end. Apple testa la cifratura end-to-end rcs su iphone senza supporto android Apple ha avviato un test sulla cifratura end-to-end dei messaggi RCS, causando sorpresa tra gli utenti iPhone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Apple rilascia le prime Beta delle versioni 26.4 dei suoi OS | Novità per i podcast. La Cina ha eseguito un primo test di aborto missione con la capsula Mengzhou. Un test fondamentale per dimostrare il funzionamento reale della capsula e del suo sistema di sicurezza. Durante questo test la Cina ha però anche testato il nuovo razzo Lunga facebook