Apple testa rcs criptato su ios 26.4 beta con due grandi intoppi

Apple ha iniziato a sperimentare la crittografia RCS su iOS 26.4 beta, a causa della crescente richiesta di messaggi più sicuri. Tuttavia, il progetto incontra due grandi ostacoli: la funzione risulta ancora parziale e poco funzionale, con molte limitazioni nel supporto. Gli utenti hanno già segnalato problemi di compatibilità e ritardi nell’attivazione. La società sta lavorando per migliorare l’integrazione, ma il percorso resta lungo. La speranza è che in futuro le comunicazioni diventino più sicure e affidabili.

l’attenzione dedicata alla messaggistica rcs di apple è cresciuta significativamente: nonostante l’introduzione del supporto, l’implementazione appare ancora incompleta e spesso percepita come minimale. Emergono segnali positivi riguardo una cifratura dei messaggi rcs in fase di test, offrendo una prospettiva di maggiore privacy per gli utenti. apple sta testando messaggi rcs cifrati. le rilevazioni della beta di ios 26.4 indicano che apple sta esaminando la cifratura dei messaggi rcs. al momento, la cifratura risulta disponibile unicamente per i messaggi iMessage, mentre i messaggi rcs non hanno ancora una protezione end-to-end estesa a tutte le conversazioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Apple testa rcs criptato su ios 26.4 beta con due grandi intoppi RCS criptato su iPhone: Apple avanza con la sicurezza, ma Android resta escluso dalla protezione end-to-end.Apple ha deciso di rafforzare la sicurezza delle comunicazioni su iPhone, ma Android rimane ancora escluso dalla crittografia end-to-end. Leggi anche: Apple e iOS 26.2, milioni di utenti a rischio per due gravi vulnerabilità Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Apple testa RCS criptato in iOS 26.4: Stolen Device Protection diventa default; Criptazione rcs in test su apple | ma c’è una complicazione per android. Apple testa la crittografia RCS nella beta di iOS 26.4, ma senza supporto per AndroidL'ultima versione beta del sistema operativo mobile di Apple ha introdotto una funzionalità attesa per il protocollo di messaggistica RCS, ovvero la crittografia end-to-end, specificando tuttavia che ... hwupgrade.it Apple testa la crittografia RCS su iPhone ma Android resta esclusoApple introduce la crittografia end-to-end per i messaggi scambiati via RCS in iOS 26.4 beta. La funzione è limitata ai dispositivi Apple e non ancora interoperabile con Android. msn.com Apple testa la crittografia RCS su iPhone ma Android resta escluso x.com Apple testa un iPhone pieghevole a conchiglia in stile Flip facebook