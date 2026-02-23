Razgatlioglu deluso | I tempi non migliorano è frustrante

Razgatlioglu si mostra deluso perché i tempi nelle prove non migliorano, nonostante gli sforzi e i continui aggiustamenti alla moto. La sua frustrazione cresce mentre cerca di adattarsi alla nuova categoria, lavorando duramente su setup e strategie. Nei test recenti, ha faticato a trovare il ritmo giusto, evidenziando le difficoltà del passaggio. La situazione resta aperta, e il pilota non si arrende.

Toprak Razgatlioglu sta affrontando una fase decisiva della sua transizione verso la MotoGP, con test intensi, aggiustamenti di setup e un approccio metodico alle differenze tecniche rispetto al Mondiale Superbike. L’attenzione è focalizzata sull’apprendimento della nuova moto, sul ruolo delle gomme e sul confronto con i compagni di squadra e i colleghi piloti. Il pilota turco ha chiuso i test di Buriram con il 21esimo tempo, a 2,1 secondi dal migliore, dopo aver registrato l’18° tempo nei test di Valencia e Sepang. Le valutazioni si concentrano sull’adattamento alle gomme Michelin, differente rispetto a quanto utilizzato in passato con Pirelli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

