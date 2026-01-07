Marin Jelenic clamoroso | a chi ha telefonato dopo l' omicidio del capotreno
Marin Jelenic, coinvolto nell'omicidio del capotreno a Desenzano del Garda, non possedeva un telefono al momento dell’arresto. Tuttavia, durante la fuga, avrebbe utilizzato cellulari di alcuni testimoni e contattato numeri croati, ora oggetto di indagini. La vicenda resta al centro delle verifiche delle forze dell’ordine, che cercano di ricostruire i movimenti e i contatti dell’uomo nel periodo precedente all’episodio.
Marin Jelenic non aveva con sé un telefono, quando è stato fermato a Desenzano del Garda. Ma durante la fuga si sarebbe fatto prestare cellulari da alcune persone, e avrebbe contattato utenze croate su cui sono in corso accertamenti. Lo hanno ricostruito gli investigatori della squadra mobile della Questura di Bologna che indagano sull'omicidio di Alessandro Ambrosio, accoltellato a morte la sera del 5 gennaio. Dopo l'omicidio l'indagato è stato una prima volta controllato e identificato dalla Polfer, in stazione a Bologna. Questo ha consentito poi agli inquirenti di dare un nome alla sagoma che era stata immortalata dalle immagini di videosorveglianza analizzate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
