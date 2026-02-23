Ravenna | 153 educatori in allarme servono assunzioni e salari

A causa delle difficoltà economiche, 153 educatori di Ravenna chiedono assunzioni e aumenti salariali. Le firme raccolte dalla Cisl Fp Romagna dimostrano il malcontento tra il personale dei servizi educativi comunali. Gli educatori temono che le risorse attuali non siano sufficienti per garantire un servizio di qualità ai bambini. La richiesta di interventi urgenti si fa sempre più forte, mentre si aspetta una risposta dalle autorità locali. La situazione rimane critica e ancora senza soluzione.

La vertenza che scuote Ravenna: 153 firme per salvare i servizi educativi. Il 22 febbraio 2026, alle 14:19, la Cisl Fp Romagna ha reso pubblico un dato che suona come un allarme: 153 firme, raccolte tra il personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali di Ravenna. Un numero che rappresenta oltre il 70% degli addetti totali al servizio. Dietro questa cifra c’è una storia di sacrifici quotidiani e di una professionalità messa a dura prova. La raccolta firme è partita da una richiesta precisa: un riconoscimento economico dignitoso. Il sindacato denuncia una gestione dei fondi per la produttività che ha portato a una produttività al ribasso, frutto di una logica di mero compromesso al risparmio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

