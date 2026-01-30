Le famiglie italiane fanno i conti con aumenti dei costi dell’energia e spese quotidiane sempre più alte. I salari sono fermi, mentre le bollette e le spese per i figli crescono. Le imprese faticano a mantenere i ricavi e si cercano nuove strategie per uscire da questa fase di stallo.

Incremento dei costi dell’energia, bilanci delle famiglie segnati dalle spese per il mantenimento della casa e dei figli, stagnazione dei salari e dei ricavi delle imprese. Tutti fattori che contribuiscono a definire una situazione psicologica di scarso ottimismo e fiducia nel futuro e che, alla fine, finiscono col pesare in modo particolare sui settori del commercio e del turismo. Se poi ci aggiungi la concorrenza della grande distribuzione, il ricorso sempre più alto agli acquisti online sulle grandi piattaforme che godono di agevolazioni fiscali e gli aumenti rilevanti dei costi di gestione e delle locazioni, si capisce quanto siano pesanti le preoccupazioni per la nostra economia, nonostante le previsioni ci suggeriscano un lieve aumento del Pil (Prodotto interno lordo) da qui al 2028". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Dai salari alle tasse . Servono strategie innovative"

