Rassegna CAI ' Terre Alte 2026' appuntamento con il film ‘Steps’

Il film ‘Steps’ ha attirato l’attenzione durante la rassegna CAI ‘Terre Alte 2026’ perché racconta le sfide dei giovani che affrontano i sentieri montani. La scelta di questa pellicola deriva dalla volontà di mostrare le difficoltà e le scoperte lungo i percorsi più impegnativi. La proiezione si inserisce nella seconda stagione dedicata alle esperienze in quota, offrendo uno sguardo diretto sulle avventure dei giovani in montagna. La serata prosegue con altri incontri dedicati al tema.

Prosegue la seconda stagione di 'Terre Alte' con un nuovo appuntamento dedicato ai cammini e alle esperienze dei giovani in montagna. Martedì 24 febbraio alle 19.30, presso la sede del CAI di Foggia – presso l'Istituto 'da Vinci', ingresso Via Sbano - sarà presentata una nuova serata di incontro e condivisione aperta al pubblico. Dopo una breve introduzione ai temi della serata, è prevista la proiezione del film 'Steps', un progetto originale che racconta un'esperienza reale, senza attori né copione, con riprese realizzate direttamente dai protagonisti. La storia segue un gruppo eterogeneo di giovani esploratori partiti per Yosemite con l'intento di ripercorrere i passi di John Muir e portarne il messaggio di rispetto ambientale fino alle Dolomiti.