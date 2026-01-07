Rassegna CAI ' Terre Alte 2025 2026' appuntamento con i Ragni di Lecco

La rassegna ‘Terre Alte 2025/2026’, organizzata dal CAI di Foggia, torna con la seconda stagione dedicata alla grande montagna. L’appuntamento con i Ragni di Lecco rappresenta un’occasione per approfondire temi legati all’alpinismo e alla scoperta dei territori montani. Un momento di confronto e cultura per appassionati e appassionate, in un contesto che valorizza l’esperienza e il rispetto per l’ambiente alpino.

Riprende la seconda stagione di 'Terre Alte', la rassegna del CAI di Foggia dedicata alla grande montagna. Il quarto appuntamento è in programma mercoledì 14 gennaio alle 19.30 presso la sede del CAI Foggia all'Istituto 'Da Vinci' (ingresso via Sbano).La serata sarà dedicata a uno dei gruppi.

