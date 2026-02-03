Roma rider rapinato dell’e-bike mentre ritirava una consegna | arrestato

Un rider romano è stato rapinato della sua e-bike mentre stava consegnando un ordine in centro. L’uomo si è fermato pochi minuti davanti a un fast food, e in quel lasso di tempo un ladro gli ha strappato via il mezzo e si è dileguato. La polizia ha subito avviato le indagini e, poco dopo, ha arrestato un sospettato. La scena si è ripetuta più volte negli ultimi mesi, e questa volta l’autore è stato catturato.

Roma, 3 febbraio 2026 – Un attimo di distrazione, il tempo di ritirare un ordine da un fast food, e la bicicletta elettrica sparisce. È quanto sarebbe accaduto nella tarda serata di ieri in via Nazionale, dove i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno arrestato un 27enne di origine egiziana, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, con l’accusa di furto aggravato. Il furto in strada durante una consegna. Secondo quanto ricostruito, la vittima è un rider di una nota società di consegna a domicilio. Aveva lasciato l’e-bike regolarmente parcheggiata per pochi minuti, il tempo necessario a ritirare una consegna.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Roma Rider Gli rubano la bici mentre è al citofono per una consegna, la rabbia di un rider: "E' già la seconda volta" Nonno e spacciatore arrestato mentre fa una consegna a domicilio Un uomo di 75 anni, residente tra le campagne di Forlì e Ravenna, è stato arrestato durante una consegna a domicilio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. #Docuserie | "Art Rider", un viaggio alla scoperta dei luoghi più nascosti e misteriosi d’Italia con l’archeologo Andrea Angelucci Stasera #22gennaio in seconda serata su #TV2000 Canale 28 157 Sky Terza puntata: "Da Roma a Melfi" L’Oriente, per Andr - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.