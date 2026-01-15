Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA? In ballo ancora una quindicina di posti!

Elisabetta Cocciaretto ha ottenuto un notevole progresso nel ranking WTA, passando dalla 80ª alla 71ª posizione. Partita dalle qualificazioni, ha raggiunto le semifinali nel torneo WTA 250 di Auckland, guadagnando 98 punti e circa nove posizioni. Questo risultato testimonia la sua crescita nel circuito e il potenziale di ulteriori miglioramenti in futuro. La giovane tennista italiana continua a confermare il suo talento a livello internazionale.

Elisabetta Cocciaretto, partita dalle qualificazioni, si è spinta fino alle semifinali nel torneo WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, guadagnando punti e posizioni nel ranking WTA: l’azzurra è salita da quota 849 a 947, incamerando 98 punti netti e scalando 9 posti nella classifica mondiale, salendo fino alla 71ma piazza. L’avventura della tennista italiana non si è ancora esaurita, e domani l’occasione sarà ghiotta contro una tra la croata Antonia Ruzic e la serba Olga Danilovic: in palio ci saranno altri 65 punti netti, che proietterebbero Cocciaretto a quota 1012, portandosi al 64° posto virtuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

