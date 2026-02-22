Il ramadan ‘fa rumore’ | Canto del muezzin ad alto volume in tarda sera | inquietante

Forlì, 22 febbraio 2026 – Una finestra aperta, la preghiera melodica del muezzin trasmessa a tutto volume da una radio che invita i fedeli musulmani alla preghiera, squarcia il silenzio del rione San Filippo a Civitella a ricordare che è iniziato il Ramadan, il periodo sacro del calendario islamico. Due episodi. Gli episodi sono stati due: mercoledì e giovedì dalle 18,30 alle 19 e dalle 21 alle 22 quando un cittadino che passa da quelle parti prima di rientrare a casa gira un breve video che trasmette a Luca Bartolini noto esponente di Fratelli d’Italia, assessore alla sicurezza del Comune di Forlì e residente proprio a Civitella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Canto del muezzin a tutto volume da un'abitazione privata. Bartolini: "Inaccettabile, le regole valgono per tutti"Un canto del muezzin a tutto volume da un'abitazione privata disturba il silenzio del quartiere, provocando fastidio tra i residenti.

Sindaco musulmano e canto del muezzin. New York è il futuro dell’Occidente vintoL’integrazione culturale a New York ha portato a un mutamento nel volto della città, con la presenza visibile di elementi musulmani e del canto del muezzin.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mi senti? La vita non fa rumore: il nuovo libro che fa pensare del triestino Rotti.

Il Ramadan di Gaza, il terzo nella guerra: senza lavoro e senza casaÈ iniziato il mese sacro, il terzo da quando la guerra ha sconvolto la vita di tutti i residenti della Striscia. «Israele può colpirci quando vuole» ... avvenire.it

Sul set cinematografico con chi segue il Ramadan: ecco come i lavoratori vivono il mese del digiunoDal suhur all’iftar: cosa si mangia durante il Ramadan e quali sono i riti del digiuno. Un racconto tra Tunisia, tradizioni e piatti tipici del mese sacro ... gamberorosso.it

IL TEMPO: “SOTTOMISSIONE A GENOVA, SCUOLA OSTAGGIO DEL RAMADAN. STOP ALLE INTERROGAZIONI PER FAVORIRE LA PREGHIERA”. "La decisione della preside dello storico istituto Ruffini. La Lega chiede al Ministro Valditara di mandare gli - facebook.com facebook