Il ramadan ‘fa rumore’ | Canto del muezzin ad alto volume in tarda sera | inquietante
Il canto del muezzin ad alto volume risuona nel rione San Filippo di Civitella, disturbando i residenti. La radio trasmette la preghiera melodica, invitando i fedeli musulmani a radunarsi. Il rumore si fa sentire fino a tarda sera, creando disagio tra chi desidera un ambiente più tranquillo. La presenza della chiamata alla preghiera segna l’inizio del Ramadan, un periodo importante per la comunità musulmana. La scena si ripete ogni sera, suscitando reazioni diverse tra i residenti.
Forlì, 22 febbraio 2026 – Una finestra aperta, la preghiera melodica del muezzin trasmessa a tutto volume da una radio che invita i fedeli musulmani alla preghiera, squarcia il silenzio del rione San Filippo a Civitella a ricordare che è iniziato il Ramadan, il periodo sacro del calendario islamico. Due episodi. Gli episodi sono stati due: mercoledì e giovedì dalle 18,30 alle 19 e dalle 21 alle 22 quando un cittadino che passa da quelle parti prima di rientrare a casa gira un breve video che trasmette a Luca Bartolini noto esponente di Fratelli d’Italia, assessore alla sicurezza del Comune di Forlì e residente proprio a Civitella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Canto del muezzin a tutto volume da un'abitazione privata. Bartolini: "Inaccettabile, le regole valgono per tutti"Un canto del muezzin a tutto volume da un'abitazione privata disturba il silenzio del quartiere, provocando fastidio tra i residenti.
Sindaco musulmano e canto del muezzin. New York è il futuro dell’Occidente vintoL’integrazione culturale a New York ha portato a un mutamento nel volto della città, con la presenza visibile di elementi musulmani e del canto del muezzin.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Mi senti? La vita non fa rumore: il nuovo libro che fa pensare del triestino Rotti.
Il Ramadan di Gaza, il terzo nella guerra: senza lavoro e senza casaÈ iniziato il mese sacro, il terzo da quando la guerra ha sconvolto la vita di tutti i residenti della Striscia. «Israele può colpirci quando vuole» ... avvenire.it
Sul set cinematografico con chi segue il Ramadan: ecco come i lavoratori vivono il mese del digiunoDal suhur all’iftar: cosa si mangia durante il Ramadan e quali sono i riti del digiuno. Un racconto tra Tunisia, tradizioni e piatti tipici del mese sacro ... gamberorosso.it
IL TEMPO: “SOTTOMISSIONE A GENOVA, SCUOLA OSTAGGIO DEL RAMADAN. STOP ALLE INTERROGAZIONI PER FAVORIRE LA PREGHIERA”. "La decisione della preside dello storico istituto Ruffini. La Lega chiede al Ministro Valditara di mandare gli - facebook.com facebook