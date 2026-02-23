Un raid nella notte ha colpito lo stabilimento di Harmont & Blaine a Caivano, causando danni agli uffici dell’azienda di moda. I ladri hanno forzato le porte e portato via diversi oggetti, lasciando tracce di vandalismo. I carabinieri stanno esaminando le prove e cercano di identificare i responsabili. L’azienda si trova ora a dover gestire i danni materiali e l’interruzione delle attività quotidiane. Le forze dell’ordine continuano le indagini per trovare chi ha compiuto l’assalto.