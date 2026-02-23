Raid nella fabbrica Harmont & Blaine di Caivano devastati gli uffici dell'azienda di moda
Un raid nella notte ha colpito lo stabilimento di Harmont & Blaine a Caivano, causando danni agli uffici dell’azienda di moda. I ladri hanno forzato le porte e portato via diversi oggetti, lasciando tracce di vandalismo. I carabinieri stanno esaminando le prove e cercano di identificare i responsabili. L’azienda si trova ora a dover gestire i danni materiali e l’interruzione delle attività quotidiane. Le forze dell’ordine continuano le indagini per trovare chi ha compiuto l’assalto.
Raid nella notte allo stabilimento Harmont & Blaine di Caivano. Devastati gli uffici. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Harmont&Blaine licenzia 32 lavoratori a Caivano: “Dispiaciuti, ma c’è crisi”A Caivano, Harmont & Blaine licenzia 32 lavoratori su 129.
Caivano, ignoti entrano negli uffici di Harmont & Blaine e li mettono a soqquadroQuesta notte, un gruppo di sconosciuti ha fatto irruzione negli uffici di Harmont & Blaine a Caivano, provocando danni e cercando di rubare documenti.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Raid nella fabbrica Harmont & Blaine di Caivano, devastati gli uffici dell’azienda di moda; Raid nella notte a Caivano, a soqquadro gli uffici di Harmont & Blaine.
Harmont & Blaine licenzia a Caivano, sciopero nella fabbricaLa protesta, proclamata da Filctem-Cgil e Femca-Cisl, è contro il licenziamento annunciato di 32 lavoratori sui 129 complessivi ... napolitoday.it
Harmont&Blaine licenzia 32 lavoratori a Caivano: Dispiaciuti, ma c’è crisiLa società Harmont & Blaine di abbigliamento licenzia 32 dipendenti a Caivano su 129. Sciopero dei lavoratori. L’azienda: Dispiaciuti, ma c’è crisi ... fanpage.it
I raid hanno colpito Kiev e la sua regione, nonché le regioni di Dnipro, Kirovohrad, Mykolaiv, Odesa, Poltava e Sumy - facebook.com facebook