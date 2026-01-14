Fake news sul 7 ottobre | bufera sul libro per la Maturità

Il 7 ottobre è al centro di una controversia in Francia riguardante un manuale di preparazione all’esame di maturità. Accuse di diffusione di fake news hanno portato al ritiro del libro dalla distribuzione, sollevando interrogativi sulla qualità delle risorse utilizzate dagli studenti. La vicenda evidenzia l’importanza di fonti affidabili e controllate nell’ambito della preparazione scolastica.

Bufera in Francia per un manuale di preparazione in vita dell'esame di maturità, che alla fine è stato ritirato dalla distribuzione. Questo il passaggio incriminato: "Nell’ottobre 2023, in seguito alla morte di oltre 1.200 coloni ebrei in una serie di attacchi di Hamas, Israele ha deciso di rafforzare il suo blocco economico e di invadere gran parte della Striscia di Gaza, innescando una grave crisi umanitaria nella regione". Le vittime del terribile attacco terroristico, dunque, sarebbero stati dei coloni ebrei. Affermazione assolutamente falsa che ha suscitato l’indignazione del presidente Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

