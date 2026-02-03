Battaglia sul ponte basta fake news

Fabrizio Pullè, segretario di Prima Riccione, torna a criticare la mancanza del ponte sul Marano, definendo le notizie sulla sua assenza come fake news. La sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola rispondono duramente, negando che ci siano problemi o ritardi nel progetto. La questione resta calda, con le parti che si scambiano accuse e chiarimenti.

Un'estate senza ponte sul Marano, attacca Fabrizio Pullè, segretario di Prima Riccione. "Solo fake news " ribattono la sindaca Daniela Angelini e l'assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. E' una tranquilla domenica quando l'immancabile video sui social fa salire il battito cardiaco degli operatori turistici della nord nord, dall'Alba fino al Marano. E' Pullè a presentarsi davanti al cantiere mostrando il cartello dei lavori appeso alle reti. E se la matematica non è una opinione, rilanciano da Prima Riccione, il calcolo è presto fatto: 224 giorni prima di terminare il cantiere, e fine lavori spostata a settembre.

