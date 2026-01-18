Diego Baroni ragazzo di 14 anni scomparso da giorni | le ricerche anche a Milano

Sono in corso da giorni le ricerche di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto, Verona. Diego, che aveva lasciato la sua abitazione per andare a scuola senza arrivarci, è stato visto per l'ultima volta al mattino. Le indagini e le ricerche si stanno estendendo anche a Milano, nel tentativo di rintracciarlo e chiarire le sue eventuali intenzioni.

Diego Baroni scomparso da sei giorni: camminata silenziosa nel Veronese per il 14enne, le ricerche si spostano a Milano

Diego Baroni scomparso a 14 anni da giorni da Verona, i video su TikTok e la pista che porta a Milano

La comunità lupatotina si stringe a Diego Baroni: camminata e preghiera lunedì sera San Giovanni Lupatoto si ferma, cammina e prega. Lunedì 19 gennaio, alle 20.00, la comunità si ritroverà davanti al campo da calcio Battistoni per una camminata silenziosa - facebook.com facebook

Scomparsa Diego Baroni, il giallo del post su TikTok: le ultime tracce del 14enne a Milano x.com