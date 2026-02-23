Ragazza di 16 anni investita da un autobus nella Bergamasca | è grave

Una ragazza di 16 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un autobus in provincia di Bergamo, probabilmente a causa di un attraversamento imprudente. La giovane si trovava in strada quando è stata colpita dal mezzo pubblico, che stava percorrendo una strada molto trafficata. Soccorsa immediatamente, è stata trasportata in ospedale con lesioni serie. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire.

