Ragazza di 16 anni investita a Fiobbio | è grave

Una ragazza di 16 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un autobus questa mattina a Fiobbio, frazione di Albino. La giovane stava attraversando la strada quando è stata colpita dal veicolo in movimento. I soccorritori hanno portato la ragazza in ospedale con traumi evidenti. La dinamica dell’incidente sta ancora venendo chiarita dagli agenti, che stanno ascoltando testimoni e analizzando le telecamere di sorveglianza.

Albino. Una ragazza di 16 anni si trova in gravi condizioni dopo essere stata investita da un autobus nella mattina di lunedì 23 febbraio nella frazione Fiobbio di Albino. L’allarme è scattato all’alba, pochi minuti prima delle 6,45, sulla Sp 39, la strada provinciale che collega Albino e Casazza in Val Cavallina passando attraversando le varie frazioni albinesi. Ancora poche le informazioni sulla dinamica dell’incidente: i carabinieri di Clusone sono al lavoro per ricostruire i fatti. Sul posto la centrale operativa di Areu ha mandato un’ambulanza e due automediche: la giovane è stata trasportata in codice rosso, massima gravità, in ospedale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

