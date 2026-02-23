Raccontiamo la storia di Terlizzi tra 800 e 900

Gioacchino, contadino di Terlizzi, ha portato alla luce un episodio che ha segnato il suo villaggio nel tardo Ottocento. La sua testimonianza rivela come una serie di eventi locali abbia cambiato la vita degli abitanti, coinvolgendo anche i commercianti e le famiglie del quartiere. La narrazione di Gioacchino mette in evidenza come le trasformazioni sociali e le difficoltà quotidiane abbiano plasmato il volto della comunità in quegli anni. La storia si concentra su dettagli concreti e ricordi diretti, rendendo vivo il passato.

SABATO 28 FEBBRAIO alle ore 18.00 a Bim Bum Bam Piazza Pio XII, 13 - Terlizi - si torna a viaggiare nel tempo e nella storia di Terlizzi, giunti ad un periodo che va tra ’800 e ’900, in compagnia del simpatico contadino Gioacchino.Si parlerà dell'estensione di Terlizzi che porto alla nascita della villa comunale e della stazione, si parlerà di Domenico Tauro e del suo fiorone, del grande pittore Michele De Napoli, ma anche del Barone De Gemmis e di tanti altri.Sarà un racconto pieno di immagini, emozioni e piccole scoperte che vi faranno sentire l'animo della nostra città.Vieni ad ascoltare, scoprire, immaginare e viaggiare con noi! Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di S. 🔗 Leggi su Baritoday.it Raccontiamo la storia di Terlizzi dal rinascimento all'età modernaIl racconto della storia di Terlizzi dal Rinascimento all’età moderna offre uno sguardo sulle trasformazioni che hanno plasmato il nostro territorio. Leggi anche: Luci e colori nell’arte. La pittura europea tra '800 e '900 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Ritratti d’amore. Ti raccontiamo com’è andata; Noi, sacerdoti, vi raccontiamo le prove del ministero e la voce di Dio che ci parla; Passeggiata a Rebibbia e visita alla nuova Casa Museo di Pier Paolo Pasolini; Storie di Quartiere: Cooker Loft, un nuovo modo di raccontare la cucina in Barriera. Un nuovo percorso didattico racconta la storia di StabiaInaugurato il percorso didattico sulla storia di Castellammare dalla sua fondazione ai tempi nostri. Un progetto realizzato grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e il Comune ... rainews.it 'La danza della rinascita', Daniele Terenzi racconta la sua storia in un libroPresentato a Firenze, al salone Danzainfiera, il libro 'La danza della rinascita' di Daniele Terenzi, primo ballerino al mondo a danzare con una protesi transfemorale alla gamba, specializzato nei rep ... ansa.it Conosci davvero la storia di Cicì e Cocò Te la raccontiamo nel primo commento - facebook.com facebook