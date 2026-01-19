Raccontiamo la storia di Terlizzi dal rinascimento all' età moderna
Il racconto della storia di Terlizzi dal Rinascimento all’età moderna offre uno sguardo sulle trasformazioni che hanno plasmato il nostro territorio. Attraverso eventi storici e figure significative, si traccia un percorso che collega le scoperte europee e le influenze sul nostro passato locale. Un’occasione per comprendere meglio le radici e l’evoluzione della città fino ai giorni nostri.
SABATO 24 GENNAIO – ore 18.00Ludoscuola BimBumBamPiazza Pio XII, 13 – TerlizziTorna il contadino Gioacchino e, insieme a lui,RACCONTIAMO LA STORIA DI TERLIZZIdal Rinascimento all’Età ModernaQuesta volta partiremo dalla scoperta delle Americhe per capire come abbia influenzato anche la nostra.🔗 Leggi su Baritoday.it
Dal mito di Icaro alla moderna guerra dei droni: 122 anni di storia al Carnaro
Dal mito di Icaro alla moderna guerra dei droni, il volo ha attraversato oltre un secolo di innovazioni e trasformazioni. Dal primo volo certificato dei fratelli Wright nel 1903, che segnò l'inizio dell'aviazione, fino ai droni odierni, la storia dell'aeronautica riflette un continuo progresso tecnologico e strategico.
