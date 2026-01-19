Raccontiamo la storia di Terlizzi dal rinascimento all' età moderna

Il racconto della storia di Terlizzi dal Rinascimento all’età moderna offre uno sguardo sulle trasformazioni che hanno plasmato il nostro territorio. Attraverso eventi storici e figure significative, si traccia un percorso che collega le scoperte europee e le influenze sul nostro passato locale. Un’occasione per comprendere meglio le radici e l’evoluzione della città fino ai giorni nostri.

SABATO 24 GENNAIO – ore 18.00Ludoscuola BimBumBamPiazza Pio XII, 13 – TerlizziTorna il contadino Gioacchino e, insieme a lui,RACCONTIAMO LA STORIA DI TERLIZZIdal Rinascimento all’Età ModernaQuesta volta partiremo dalla scoperta delle Americhe per capire come abbia influenzato anche la nostra.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

