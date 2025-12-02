Luci e colori nell’arte La pittura europea tra ' 800 e ' 900

La galleria Antonacci Lapiccirella Fine Art presenta “Luci e colori nell’arte. La pittura europea tra ’800 e ’900”, un percorso espositivo che inaugura giovedì 11 dicembre e sarà visitabile fino al 30 gennaio.La mostra propone una riflessione sul ruolo fondativo che luce e colore hanno assunto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Villa Gitana. Brenda Lee · Rockin' Around The Christmas Tree. Christmas is coming… Le luci si accendono, i colori si scaldano, la sala prende vita. È ufficiale: il Natale è arrivato da noi. Abbiamo preparato il posto perfetto per la tua cena della vigilia Villa - facebook.com Vai su Facebook

Luci e colori nell’arte. La pittura europea tra '800 e '900 - La mostra propone una riflessione sul ruolo fondativo che luce e colore hanno assunto nella pittura europea tra la metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, un periodo in cui la visione ... romatoday.it scrive

Le luci di dentro. La luce nell’arte tra pittura e fotografia - Le Luci di Dentro è una mostra collettiva dedicata al significato della luce tra pittura e fotografia nell’opera di otto artisti internazionali di diverse generazioni: Patrick Aarnivaara, Josef Albers ... Da exibart.com

Pittura, luci e suoni si fondono al «C» dream - E completa di tutte le coordinate necessarie affinché il viaggio sia intrigante e ricco di sorprese a ogni sosta. Segnala ilgiornale.it

Luci sul grande tema della Natività nella pittura e scultura di Maurizi - Visto il grande successo che sta riscuotendo, è stata prorogata di una settimana, fino a domenica prossima, la mostra di pittura e scultura ‘Mille volte Natale’ del maestro di fama internazionale ... Segnala ilrestodelcarlino.it