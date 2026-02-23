Racconti di un evento | Emozioni profonde Assaporiamo la santità e le cose importanti della vita

San Francesco vive attraverso le storie dei fedeli che condividono le proprie emozioni profonde, alimentando un senso di spiritualità autentica. Fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, afferma che le testimonianze dimostrano come i valori del santo influenzino ancora oggi le persone. Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di riflettere sulle cose più importanti della vita, come la solidarietà e la fede. La giornata si conclude con un momento di preghiera collettiva.

"È proprio vero che San Francesco vive – dichiara fra Giulio Cesareo, direttore dell'Ufficio comunicazione del Sacro Convento –. Migliaia di persone, in un clima di raccoglimento ma anche di gioia, hanno varcato le porte della Basilica per venerare i resti mortali di San Francesco e sentirlo sussurrare nel loro cuore una parola di bene che sostiene e fa crescere. Un segno tangibile di questa gioia composta e festosa è il silenzio che avvolge la Basilica: niente cellulari, niente selfie, solo tanta commozione e spiritualità ". Alfio Pagliarese arriva da Catania con un gruppo religioso e si commuove raccontando l'esperienza davanti alla teca con le spoglie del santo.

“Tra Peccato e Santità: l’Arte del Carnevale e della Quaresima”, racconti di arte, cibo e potere tra storia e tradizioneARTEINDIRETTA ha organizzato martedì 17 febbraio alle 19:00 un evento intitolato “L’arte Presa per la Gola, Carnevale e Quaresima”, per esplorare come la storia e le tradizioni influenzano l’arte, il cibo e il potere.

Le cose che fanno bene, appunti e racconti per uscire dalla routineQuesto testo invita a riscoprire il valore delle piccole cose e dei momenti di lentezza, favorendo un ritorno alla semplicità e all’importanza dell’incontro autentico.

Racconti speciali per un evento straordinarioUn ora di show emozionale e ispirazionale sul tema Ordinary is over - Ordinary is back , con la regia di Gabriele Vacis, uno dei piú importanti registi italiani. Vicenzaoro Winter si apre domani, ... ilgiornale.it

A Smirne la mostra 'Peccioli: racconti di una stagione'Il Consolato d'Italia a Smirne (Izmir), la terza città più grande della Turchia sulla costa bagnata dal Mare Egeo, ha ospitato la mostra fotografica Peccioli: racconti di una stagione, in un evento ... ansa.it

